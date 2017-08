Traversée gambienne : Le Bac cogne une pirogue et fait 2 morts

Rédigé par leral.net le Samedi 19 Août 2017 à 14:50

A deux semaines de la fête de la Tabaski, on note déjà un drame à Farafègny (frontière sénégalo-gambienne). Alors que la traversée du fleuve Gambie promet déjà d’être cruciale, on enregistre deux morts.



Hier, deux personnes ont péri dans les eaux. Un témoin de cette tragédie s’est confié aux confrères de la Rfm dans leur journal parlé de ce 12H. «J’ai vu le bac percuter la pirogue. Sur le coup, deux passagers ont péri dans les eaux», dit-il.



Hormis ce drame, d’énormes difficultés sont notées pour la traversée du Bac à Farafègny. A en croire un des transporteurs, usager de cet axe routier reliant le Sud au Nord du pays, «un seul ferry assure actuellement la traversée et c’est une situation très difficile».



Aujourd’hui, il est devenu très difficile de voyager vers le Sud ou de quitter cette zone du pays pour le Nord. La raison. Actuellement, les navires «Aguène» et «Diambogne» sont aux arrêts techniques. Seule «Aline Sitoé» assure pour l’instant la liaison maritime Dakar-Ziguinchor-Dakar.



Contourner la Gambie en passant par Tambacounda reste l’autre option pour les usagers de l’axe routier.

