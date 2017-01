Très en colère, Macky Sall vide son chargeur sur Me Djibril War Le temps pourra-t-il permettre à Me Djibril War de recoller avec le moral? La question garde tout son pesant d’or, et pour cause. Après avoir rué dans les brancards, via une interview avec nos confrères du journal Le Témoin, le responsable de l’Alliance pour la République (Apr) a été carrément savonné.



Selon le journal Libération, le chef de file de l’Apr, Macky Sall, ayant piqué une colère noire, a p… la gueule à l’Avocat en ces termes : « ce genre de comportements de la part d’un responsable de premier plan ne sera plus toléré ».



Le patron des « Apéristes » de tonner : « désormais, quiconque s’aventurera à la faire claquer dans la presse, sera auditionné.



Visiblement douché, le volubile et expansif Me Djibril War de demander pardon à son mentor. Relevant au passage avoir péché par excès d’attachement à sa majesté.



Un propos émouvant, renseigne le journal, qui poussa Macky Sall à dire à Me War qu’il n’a jamais douté de son engagement et de son affection.



Mieux ou pire, après avoir fait vibrer le député War, le patron des « marron-beige » quitte son siège, va à la rencontre du responsable Apr carrément mutilé, avant de le serrer contre lui.



