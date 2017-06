Très mauvaise nouvelle pour Jose Mourinho (photos)

Rédigé par leral.net le Mardi 27 Juin 2017 à 22:23 | | 0 commentaire(s)|

ose Manuel Mourinho Felix père du coach de Manchester United a rendu l’âme, dimanche à Paris à l’âge de 79 ans, après avoir lutté contre la maladie pendant des mois. José Mourinho, a posté hier soir une photo touchante en noir et blanc sur Instagram, en hommage à son père.



Jose Manuel Mourinho Felix a eu une carrière de joueur distingué en tant que gardien de but faisant plus de 250 apparitions pour Belenenses et Vitoria Setubal au Portugal avant de prendre sa retraite à l’âge de 36 ans.

Pour lui rendre hommage, son ancien équipe, Belenenses a écrit: « Belenenses adresse toute sa solidarité et transmet ses sincères condoléances à la famille de Felix Mourinho, père de l’entraîneur José Mourinho ».

Mourinho Felix a lutté contre la maladie depuis le début de cette année. Jose est allé au Portugal la saison dernière pour le voir. Il était constamment à l’hôpital pendant le deuxième mandat de son fils à Chelsea et a été diagnostiqué comme étant atteint d’une pneumonie en juin dernier.



Les funérailles auront lieu aujourd’hui à Setubal. Entre temps, les fans ont rapidement envoyé des messages de soutien à José Mourinho.

« Paix à son âme, Que Dieu soit avec vous et votre famille, Jose. Nous t’aimons. Un bleu reste toujours un bleu », a déclaré un fan.



Une autre publication disait: « Restez fort chef nous vous aimons ».

Une autre fan a écrit: « Mes sincères condoléances. Des pensées et des prières vont à vous et à votre famille. Je vous aime boss ».



afrk.mag



