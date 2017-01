Trésor de guerre : Jammeh accusé de piller les caisses de l'Etat

« Nous sommes en mesure de vous confirmer que le président Jammeh a fait sortir des milliards de dalasis des caisses publiques pour se doter sans doute d’un trésor de guerre. Les médiateurs et décideurs de la communauté internationale ont été informés de ce pillage par des canaux diplomatiques », renseigne dans ses colonnes, le quotidien Le Témoin, qui cite une source travaillant au sein d’un organisme ayant bureau à Banjul.



Menacé d’une intervention militaire par l’organisation sous régionale, Jammeh préparerait la riposte en cas d’attaque. Et ces fonds devraient servir à motiver ses hommes et à rémunérer d’éventuels mercenaires, redoute la source.

Il faut rappeler que suite à son revirement qui l’a amené à contester les résultats de la présidentielle qu’il avait acceptés dans un premier temps, Jammeh est de plus en plus isolé. Et l’ultimatum que lui fixe la Cedeao, expire dans deux semaines.



