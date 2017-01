Tribunal de Dakar: Cinq militaires condamnés pour désertion

Le tribunal militaire de Dakar a condamné vendredi à six mois de prison ferme les soldats Samba Ndiaye et Emmanuel Diouf, poursuivis pour désertion en temps de paix. Trois autres militaires qui sont également poursuivis pour le même délit et qui ont pris la fuite, ont été jugés et condamnés à un an de prison ferme.

Il ressort des débats d'audience que Samba Ndiaye, Emanuel Diouf et trois autres militaires étaient revenus d'une mission à l'étranger. Et après avoir bénéficié de quelques jours de congé, ils devaient tous répondre à une affectation à Kolda. Surprise, le commandant de la zone a constaté après prise de service que ces derniers n'avaient pas répondu à l'appel. Une enquête est tout de suite ouverte. Samba Ndiaye et Emmanuel Diouf seront arrêtés. Entendus par les enquêteurs, ils ont reconnu les faits soutenant qu'ils voulaient changer de métier, sans aucune autre précision. Devant la barre, ils ont réitéré les mêmes arguments avant d'ajouter qu'il avaient adressé une lettre de démission à la hiérarchie. Mais que celle-ci est restée sans suite. Selon le ministère public, la désertion a bel et bien eu lieu, puisque les prévenus l'ont tous deux reconnu. Il par ailleurs dénoncé leur ingratitude envers l'armée. " Au lieu de rendre la monnaie à l'Armée qui leur a donné l'occasion d'aller en mission au retour de laquelle ils ont reçu beaucoup d'argent, ils ont préféré lui tourné le dos", a-t-il dénoncé. Avant de requérir contre chacun une peine six mois avec sursis et un an ferme contre les trois autres en plus d'un mandat d'arrêt.