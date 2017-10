Tribunal de Dakar : Un ancien militaire se met tout nu devant les juges et fait suspendre l’audience

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Octobre 2017 à 11:23

La Chambre criminelle n’a pas pu ouvrir le dossier d’Abdoulaye Seydi, accusé d’avoir assassiné son frère. A la barre, l’ancien militaire âgé de 45 ans, a pété le plombs. A la barre, il s’est déshabillé. Tout nu.



Connu de la prison de Rebeuss pour son comportement anormal, Abdoulaye Seydi a montré tous les signes d’une personne déséquilibrée, indique "L’Observateur". L’ancien militaire accuse l’ancien président de la Gambie, Yahya Jammeh, de vouloir sa mort.



« Durant toutes les années passées en prison, ils m’ont persécutés. Des piqûres à plus en finir. Et c’est Yahya Jammeh qui les a payés. Il leur a donné 5 milliards de dollars pour me tuer » s’est-il écrié dans la Chambre criminelle. A l’arrivée des juges, ces derniers demandent sur-le-champ qu’il soit isolé hors de la salle à cause du vacarme provoqué.



Mais à l’appel de son dossier, les choses vont aller de mal en pis. En effet, une fois devant les juges, Seydi enlève tout s’est vêtements, jusqu’à être nu comme un ver de terre, avant que les gardes ne s’empressent vers lui, pour cacher sa nudité.



« On ne peut pas le juger dans ces conditions. Renvoyons l’affaire pour la production de dossier médicale » a déclaré le président Djiby Seydi et ses assesseurs FIrmin Coly et Oumy Touré, devant cette chose inédite. Abdoulaye Diallo a été inculpé suite à une enquête sur le meurtre de son frère, poignardé en 2012.

