Tribunal de Dakar : pour violation de la loi, Toumba Diakité saisit la Chambre d’accusation pour annuler son procès

Plus les jours passent, plus le Général Guinéen, Toumba Diakité, arrêté à Dakar pour tentative d’assassinat et fuite, surprend davantage. Après avoir sollicité le juge d’instruction de ne pas être extradé dans son pays d’origine de peur représailles, l’ancien homme fort de l’Armée de Conakry, apprend EnQuête, a introduit une demande d’annulation de sa procédure.



En effet, renseigne le canard du Point E, à l’occurrence, Me Baba Diop, saisit ce vendredi, la Chambre d’accusation de la cour d’Appel de Dakar pour «violation flagrante de la loi en matière d’extradition».



Selon le journal EnQuête, Me Baba Diop déclare à qui veut l’entendre que les «délais en matière d’interrogation n’ont pas été respectés ni lors de la première audience préliminaire ni lors de la seconde».



Pour ne pas être jugé des crimes pour lesquels, il est poursuivi, Toumba ouvre ainsi une bataille judiciaire.