Triennale ADEA 2017 Le président Macky Sall : « l’Afrique doit revoir son modèle de formation et d’éducation » Le président de la République du Sénégal Macky Sall a prodigué des conseils et avis sur les axes que l’Afrique doit emprunter pour développer son éducation qui, depuis le 15 mars 2017 fait l’objet de réflexions et d'ateliers, dans le cadre de la Triennale de l’ADEA 2017 au Centre international de conférence Abdou Diouf (CICAD) de Diamniadio. Pour le chef de l’Etat, il n’y aura pas de progrès s’il n’y a pas d’éducation de bonne qualité pour tous.

C’est devant un parterre de hautes personnalités (envoyés spéciaux des présidents de certains pays africains notamment la Gambie, le Maroc, le Congo, l’Egypte, entre autres) que le président de la République du Sénégal Macky Sall a prononcé son discours plein de conseils et de rappels en direction des participants de cette assise afin que la Triennale de l’ADEA 2017 connaisse un succès pour le développement de l’éducation en Afrique.



En effet, le chef de l’Etat a fait savoir que ce soit les décideurs politiques, les spécialistes de l’éducation, les partenaires financiers et le secteur privé qui accompagnent la politique du gouvernement, tous sont engagés pour le développement de l’éducation en Afrique.



Dans sa lancée, le président de la République a reconnu que le thème de cette édition, « Revitaliser l’éducation dans la perspective du programme universel 2030 et de l’agenda 2063 pour l’Afrique », est « porteur d’espoir pour notre continent qui est résolument engagé à relever le défi socio-économique actuel et futur.



«Nous avons souscrit au programme universel de développement durable à l’horizon 2030 qui vise à créer une croissance soutenue partagée et durable et en ajoutant l’agenda 2063 de l’Union Africaine, notre continent réaffirme son aspiration à une forte prospérité durable fondée sur une valorisation optimale de ces immenses potentialités », a soutenu le Président Macky Sall qui a présidé la cérémonie d’ouverture de ce forum international sur l’éducation africaine.



Pour Macky Sall, la réalisation de cette ambition requiert un capital humain hautement qualifié apte à conduire la transformation structurelle du continent africain. C’est toute l’importance qu’il faut donner à la revitalisation de l’éducation qui constitue un des piliers du développement dans son ensemble.



« Il ne peut avoir de paix sociale tant que persiste l’ignorance, c'est pourquoi nous soutenons cette initiative majeure de l’ADEA, car elle nous inscrit dans une démarche prospère et inclusive qui oriente nos actions dans une vision durable », a assuré M. Macky Sall.



Poursuivant son allocution, le président des dix chefs d’Etat champions de l’éducation en Afrique, a appelé à une mobilisation autour de la construction de nouveaux systèmes éducatifs et rappelle aux acteurs, de ne pas oublier le secteur privé dans la formation et dans l’éducation en Afrique car selon lui, le secteur public ne peut à lui seul assurer la formation des cadres africains.



Macky Sall a rejoint l’idée de la secrétaire exécutive de l’ADEA, Oley Oddiba Wadda qui a aussi axé son discours sur la promotion de la scolarisation des filles, arguant qu'« il faut promouvoir la scolarisation des filles et changer de paradigme en ce qui concerne l’éducation. A cet effet l’Afrique doit revoir son modèle de formation et d’éducation ».



Selon Mme Wadda, l’objectif de ce forum de trois jours est de transformer le monde particulièrement l’Afrique, pour éliminer les inégalités culturelle, socio-économique, entre autres.



De leur côté, les envoyés spéciaux des pays représentés ont abondé dans le même sens et exhorté les organismes financiers à aider l’éducation africaine à se doter de moyens pour s de nouvelle réforme.



A cette occasion, le président de la république Macky Sall a été primé au titre de « Grand parent de l’éducation » par l’ADEA.



En effet, le chef de l’Etat qui devait participer à la table-ronde présidentielle pour ce forum de l’éducation, a finalement pris congé pour se rendre à Tivaouane pour présenter ses condoléances à la famille religieuse de Cheikh Ahmed Tidiane Sy Al Maktoum rappelé à dieu hier nuit.



