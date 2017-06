Triple infanticide: Thioro Mbow, la mère tueuse aux Assises

Rédigé par leral.net le Vendredi 30 Juin 2017 à 10:27 | | 0 commentaire(s)|

Elle s’appelle Thioro Mbow et elle est suspectée en Belgique d’avoir donné la mort à ses 3 filles. C’est Libération qui en donne l’information. D’après ledit quotidien, la Chambre du conseil de Bruxelles a délivré mercredi dernier, une ordonnance de prise de corps et renvoyé au parquet général le dossier. A présent, il appartiendra à la Chambre des mises en accusation de décider si l’affaire sera renvoyée devant la Cour d’assises.

Libération rappelle que les trois petites filles sont décédées le 11 février 2015 dans l’incendie d’une annexe de leur habitation, située à Lennik. Il est rapidement apparu que ceci avait été volontairement provoqué, ce qui a conduit à l’interpellation de Sonja Thioro Mbow, la mère des trois victimes. Cette dernière a été placée sous mandat d’arrêt pour assassinat.

Dans un premier temps, elle s’est refusée à tout commentaire, avant d’admettre avoir allumé l’incendie tout en ignorant que ses enfants se trouvaient à l’intérieur de l’annexe. Elle avait également expliqué avoir commis ce geste par colère envers son compagnon. Selon les avocats de la défense, la relation entre les deux partenaires était compliquée et la police avait dû intervenir au moins 25 fois au cours des années passées pour violences conjugales.

source: Seneweb.com



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook