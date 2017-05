Triste nouvelle pour la famille de Paul Pogba

Une bonne nouvelle arrive parfois avec une mauvaise. Il y’a quelque temps, les fans de Manchester-United ont salué la qualification de leur équipe favorite pour la finale de la Ligue Europa, après un grand match contre le club de Celta Vigo. Dans l’euphorie de la victoire, Paul Pogba, milieu mancunien, et de surcroit le joueur le plus cher de l’histoire du football, va apprendre une triste nouvelle.

En effet, Antoine Fassou Pogba, père des frères Pogba (Florentin, Mathias et Paul), tous les trois footballeurs professionnels, s’est éteint vendredi 12 mai à l’âge de 79 ans, il estdécédé dans le pays où son fils Paul évolue actuellement, en Angleterre. La famille Pogba a confirmé cette nouvelle qui attriste de nombreuses familles et des milliers de fans à travers le monde.





Séparé depuis de nombreuses années de Yeo Moriba, la maman des trois frères, Antoine Fassou Pogba se trouvait en Angleterre où il suivait un traitement ces derniers temps pour une longue maladie. L’annonce de son décès a été confirmée au quotidien par la famille.



On peut comprendre l’amour que Paul Pogba avec ses frères avaient pour leur père. On se rappelle encore de cette scène émouvante à l’Euro lorsqu’ils lui avaient souhaité de manière très particulière bonne fête des pères. Même s’il est séparé depuis longtemps de leur maman, un père reste un père, et on ne peut qu’avoir le cœur meurtri en apprenant ce genre de nouvelle.





Nous espérons que Pogba va continuer à rendre hommage à son père avec des prouesses dans son métier, le football.



