Trois accords de financement d’un montant cumulé de 51 milliards pour le développement socio-économique signés par le ministre des finances et la BID, « au moins 50 000 micro-entreprises seront financées et 25 000 nouveau emplois générés d Le ministre de 'l'Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba a procédé, ce lundi, dans les locaux dudit ministère, à une signature de trois accords d’un montant total de 51 milliards de francs Cfa avec la Banque Islamique de Développement (BID) et la Société Islamique Internationale de Financement du Commerce (ITFC). Ces accords concernent respectivement le développement de la micro-finance islamique au Sénégal, l’appui à la lutte contre le paludisme et l’assistance technique pour le plan de Communication du projet de Waqf.

Le vice-président chargé des Opérations de la Banque islamique de Développement, le Dr. Mansur Muhtar en visite de trois jours au Sénégal, en a profité dans le cadre de la coopération entre le Sénégal et la BID, pour s’impliquer davantage dans la mise en œuvre du Plan Sénégal Emergent (PSE) pour une meilleure situation économique et sociale de notre pays .



Dans son allocution M. Muhtar, a souligné que « le fléau du paludisme a coûté trop de vies à l’Afrique subsaharienne, l’éradication du paludisme est donc une priorité absolue pour la Banque. Il a ajouté que la réalisation d’un développement durable est impossible sans une société saine et a assuré le gouvernement et le peuple sénégalais que la BID reste et demeure un partenaire fiable qui aidera le pays à atteindre ses objectifs de développement ». Pour cette lutte, la BID a mis une enveloppe de 13 milliards de francs Cfa au titre du premier accord signé ce matin.



Pour le directeur général de l’IFTC, M. Hani Salem Sonbol, "ce programme vise à renforcer les progrès dans l’amélioration des capacités des pays membres dans le domaine du commerce international. En cofinançant avec le gouvernement du Canada et en nous associant à TFO Canada ainsi qu’à l’ASEPEX, nous investissons dans la formation des exportateurs et dans l’accès aux marchés internationaux des PME sénégalaises », a-t-il déclaré. Et ce programme se voit financer à travers un deuxième accord de 32 milliards signé entre le Sénégal et l’IFTC.



Très satisfait de cette coopération, le ministre de l'Economie, des Finances et du Plan Amadou Ba soutient que « le financement du programme de développement de la micro-finance Islamique au Sénégal va contribuer au développement socio-économique de notre pays grâce à l’inclusion financière des petites et moyennes entreprises, ce qui se traduira par la création de beaucoup d‘emplois et d’activités économiques et par voie de conséquence, par l’amélioration du niveau de vie des populations ».



Il ajoute que par « l’entremise de ces programmes, au moins 50 000 micro-entreprises pourraient être financées et 25 000 emplois générés d’ici 2022 ».

Au total, 25 localités situées dans cinq régions différentes du Sénégal bénéficieront du projet, y compris les régions de Thiès, Fatick, Diourbel, Matam et Louga. Le projet d’éradication du paludisme consistera en la fourniture de 1,56 millions de Tests de Détection Rapide (TDR), l’achat de médicaments anti-paludéens et la fourniture d’équipements de laboratoire.



