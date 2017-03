Trois individus l'assomment et emportent son véhicule, Samba Bâ les conduisait de Dakar à Tivaouane Ce qui est arrivé au chauffeur de transport en commun, Samba Bâ, est un avis sans frais pour les autres. Affrété par trois individus pour une course sur Tivaouane à partir de la passerelle du Centre de santé de Nabil Choukair, Samba Bâ a été assommé en cours de route par ses clients qui ont disparu avec son véhicule et ses effets personnels.

Rédigé par leral.net le Mercredi 29 Mars 2017 à 13:58

Le chauffeur de car de transport en commun Samba Bâ dit Bathie a été assommé par ses clients en cours de route. Cette agression spectaculaire qui a coûté au chauffeur son véhicule de type 505, sa recette et ses effets personnels, a été perpétrée dans la nuit du lundi au mardi dernier entre Thiès et la ville de Tivaouane. En effet, approché à la Patte d'Oie par trois gaillards pour une course dans la cité de Tivaouane, Samba Bâ à qui une bonne rémunération a été proposée, n'a pas flairé qu'il avait affaire à des malfrats.



Aussitôt tombé d'accord avec eux, Bathie, un chauffeur expérimenté de petite taille, se met au volant de son véhicule où l'un des clients prend place à ses côtés au moment où les autres s'installent derrière, c'était aux environs de 21 heures. Il roule alors sans arrière-pensée avec ses clients en direction de Tivaouane. Mais une fois arrivé au niveau de Thiès, le conducteur constate qu'un des pneus du véhicule s'est crevé en cours de route. Il fait patienter ses clients, le répare et reprend son chemin.



En fait, c'est entre Thiès et Tivaouane que les événements se sont précipités. Alors qu'il tenait son volant, le chauffeur est assommé de derrière par un des gus qui lui donne un violent coup de poing à la nuque.

Dans sa narration des faits, le frêle Bathie révèle avoir presque perdu ses esprits à cause de la violence du coup. Et pour mieux le tenir en respect, ses agresseurs lui posent uin couteau sur le dos et il n'a alors osé leur opposer aucune résistance.



Ejecté par ses bourreaux du véhicule, il est bastonné par ses clients particuliers qui lui soutirent les papiers de la voiture, ses pièces d'identité, son téléphone portable, ainsi que sa recette du jour. C'est dans la brousse que Bathie sera abandonné avec le corps en feu et il s'est débrouillé pour aller narrer sa mésaventure au premier policier rencontré. C'est ce dernier, informe-t-il, qui lui a offert un petit billet avec lequel, il est rentré à Dakar pour informer ses proches ainsi que le propriétaire du véhicule.



En attendant que cette bande de malfaiteurs tombe, des dépositions ont été faites par Samba Bâ et son patron qui ont alerté les forces de l'ordre sur les agissements de ce gang d'agresseurs.



source: la tribune

