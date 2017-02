Troisième épouse de Palla Mbengue, Thiané Diagne au chevet de son mari accidenté

Figurez-vous que l'inquiétude et l'angoisse ont gagné la célèbre Thiane Diagne patronne de Jour J. Son mari (l'ex-promoteur de lutte sénégalaise) hospitalisé depuis quelques après son accident, a en effet rendue triste pour ne pas dire pertubée la bonne dame. Elle ne cesse de faire la navette entre ce centre de santé où est hospitalisé "son" Palla Mbengue et sa boutique.



Bref, Thiané est au chevet de son époux qu'elle aide à manger, réconforte... Quoique les deux autres femmes de Palla se relaient à ses petits soins, nous avons pu glaner que matin, midi, soir l'habilleuse attitrée de Viviane Chidid n'a d'yeux et d'oreilles que l'homme de ses rêves.

C'est dire...

