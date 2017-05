Recevoir les actus de mes stars préférées par email : Votre adresse email ici Trop chou ! Rob Kardashian rend un touchant hommage à Blac Chyna Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 01:05 | | 0 commentaire(s)|

Dimanche 14 mai, c'était la fête des mères aux Etats-Unis. La journée a rendu Rob Kardashian tout ému : le petit frère des Kardashian a publié un montage de séquences de sa compagne Blac Chyna où on la voit enceinte de leur fille Dream Renée, née en novembre dernier, puis aux côtés du nouveau-né, ou encore avec son fils King qu'elle a eu avec son ex-compagnon le rappeur Tyga. une touchante vidéo, qui accompagne un message tout aussi mignon : "Je n'aurais jamais pensé que je pouvais être aussi heureux".

La relation entre Rob Kardashian et Blac Chyna est très difficile à suivre ! La vie du couple est faite de hauts et de bas, elle a même touché le fond en décembre dernier, à quelques jours des fêtes de fin d'année, lorsque la bimbo s'est volatilisée avec leur fille, prenant toutes leurs affaires. Effondré, le frère de Kim Kardashian avait publié sur les réseaux sociaux une vidéo de la maison vide, avec un message déchirant précisant que la mère de Dream l'empêchait de voir sa fille.

Blac Chyna a riposté sur les réseaux sociaux, expliquant que Rob Kardashian souffrait de problèmes personnels et qu'il devait suivre une thérapie.



Closermag.fr





