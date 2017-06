Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Trudeau et Obama dînent ensemble à Montréal et affolent Internet Rédigé par Khary DIENE le 8 Juin 2017 à 10:16 | Lu 66 fois

La "bromance" est de retour. L'ex-président américain Barack Obama et le Premier ministre canadien Justin Trudeau se sont retrouvés autour d'un repas mardi à Montréal, et n'ont pas manqué de le faire savoir sur Twitter. Les internautes sont-ils nostalgiques du duo Trudeau-Obama? Le Premier ministre canadien et l'ancien président des Etats-Unis se sont retrouvés, mardi soir, pour dîner ensemble dans un restaurant de Montréal. Barack Obama était en effet de passage dans la ville québécoise, où il a donné un discours sur sa vision de l'avenir.

Le retour de la bromance Démontrant une fois de plus leur maîtrise parfaite de la communication, les deux hommes se sont prêtés au jeu de la photo non posée. Le cliché, qui les montre attablés au fond du Liverpool House, un petit restaurant de Montréal, en pleine discussion les bras de chemise retroussés et l'air visiblement à l'aise et décontractés, a été partagé par Justin Trudeau sur son compte Twitter, en doublant la publication, en anglais, et en français.

"Comment amener de jeunes leaders à agir dans leur communauté? Merci Barack Obama d'être venu dans ma ville pour nous livrer vos réflexions", a ainsi écrit le Premier ministre canadien, qui a grandi à Montréal.

Alors que les internautes, inspirés par leur complicité, s'étaient passionnés pour la "bromance" entre les deux hommes lorsque Barack Obama était encore au pouvoir, l'intérêt semble ne pas être retombé: la photo a été retweetée plus de 35.000 fois et "likée" plus de 120.000 fois, en l'espace de 24 heures.

De son côté, Barack Obama a lui aussi partagé une image de cette rencontre, par le biais du compte Twitter de la Fondation Obama, rencontrant lui aussi un franc succès.

Une foule compacte devant le restaurant Si l'image donne l'impression que les deux hommes sont seuls au monde, l'envers du décor est en réalité bien différent. De nombreux riverains s'étaient en effet rassemblés devant le restaurant, en espérant apercevoir les deux responsables politiques. Selon le propriétaire du Liverpool House, la foule dépassait les 1.500 curieux.

Sans surprise, les internautes, heureux de ces retrouvailles, s'en sont donné à cœur joie en termes de détournements, s'amusant à imaginer le dialogue entre Barack Obama et Justin Trudeau, ou encore à les grimer en personnages du dessin animé La Belle et le Clochard, et sa fameuse scène du dîner aux chandelles.



