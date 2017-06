Accueil Envoyer Augmenter la taille du texte Diminuer la taille du texte Trump annulera sa visite en Grande-Bretagne en cas de grosses manifs contre lui Rédigé par Khary DIENE le 12 Juin 2017 à 11:14 | Lu 192 fois

Viendra ou viendra pas? Selon des informations du Guardian ce dimanche 11 juin, Donald Trump a annoncé à Theresa May lors d'un appel téléphonique, qu'il ne souhaitait pas effectuer sa visite d'Etat en Grande-Bretagne tant que l'opinion publique britannique ne se retournait pas en sa faveur.



Le président américain a déclaré qu'il ne voulait pas venir s'il y avait des manifestations à grande échelle contre lui dans le pays.



Cet appel au sommet s'est déroulé ces dernières semaines, selon un conseiller de Downing Street qui était présent dans la salle. La déclaration a surpris Theresa May, selon des témoins de la scène, raconte le Guardian.



Après la publication de l'article du Guardian, deux hauts responsables de l'administration Trump ont déclaré dimanche à Glenn Thrush, journaliste du New York Times, que la visite du président américain en Grande-Bretagne était actuellement hors de son calendrier.



Une semaine après son investiture en janvier, Donald Trump avait été invité par Theresa May à venir faire une visite d'Etat en Grande-Bretagne plus tard dans l'année. Une invitation aussitôt acceptée par le président américain.



Le chef du Labour, Jeremy Corbyn, a lui déclaré sur Twitter que la décision de Trump était "bienvenue, surtout après son attaque contre le maire de Londres et le retrait de Paris Climate Deal".





Jeremy Corbyn ✔ @jeremycorbyn

Cancellation of President Trump's State Visit is welcome, especially after his attack on London's mayor & withdrawal from #ParisClimateDeal.



Visite "prématurée"



Mardi 6 juin, le maire de Londres Sadiq Khan, critiqué par Donald Trump après l'attentat de Londres, avait estimé que le Royaume-Uni ne devrait pas honorer l'invitation faite au président américain d'effectuer une visite d'Etat au cours de l'année.



"Je dis depuis longtemps que l'invitation de la Première ministre Theresa May à Donald Trump à faire une visite d'Etat, est prématurée", a-t-il déclaré à l'AFP-TV. "Les visites d'Etat sont adressées à des dirigeants internationaux qui se sont distingués", a-t-il estimé.



"Etant donné que beaucoup de Britanniques ne sont pas d'accord avec beaucoup des politiques de Donald Trump, nous ne devrions pas avoir de visite d'Etat", a ajouté le maire de Londres, tout en précisant qu'il fallait "naturellement continuer à parler" avec le président américain.



Ce dernier a accusé sur Twitter, Sadiq Khan de prendre le terrorisme à la légère, à la suite d'une déclaration du maire de Londres demandant aux Londoniens de ne pas "s'alarmer" de voir "une présence policière renforcée" après l'attentat de samedi 3 juin.



Le ministre des Affaires étrangères britannique Boris Johnson, prédécesseur de Sadiq Khan à la mairie de Londres, a estimé de son côté, que cette visite d'Etat devait être maintenue, tout en apportant son soutien à l'édile londonien.



"L'invitation a été faite et acceptée et je ne vois pas de raison de changer ça", a déclaré Boris Johnson sur la BBC. "Mais en ce qui concerne les déclarations de Sadiq Khan, sur les propos rassurants qu'il a adressés aux Londoniens, je crois qu'il avait raison de parler ainsi".



La perspective d'une visite d'Etat, qui s'entoure d'un faste particulier, de Donald Trump, hérisse de nombreux Britanniques.



Une pétition en ligne a réuni près de 1,8 million de personnes réclamant que ce déplacement soit ramené au rang de simple visite afin d'éviter à la reine, "l'embarras" d'une rencontre protocolaire avec le président américain.

