Brillante femme d’af­faires, mère de trois enfants, conseillère de son daddy : Ivanka Trump est la jolie vitrine de sa famille. Une vitrine fissu­rée depuis qu’une enquête a révélé les horribles condi­tions de travail des ouvriers qui confec­tionnent les vête­ments de sa ligne.

Le père d’Ivanka Trump a réussi à se faire élire en jurant la main sur le cœur qu’il allait (re)trou­ver du boulot à tous les Améri­cains, et que pour ça, il rapa­trie­rait les jobs délo­ca­li­sés pour raisons finan­cières. Il n’avait juste pas précisé qu’il n'en ferait pas de même pour les entre­prises gérées par sa propre famil­le…



Un article du Guar­dian révèle ainsi dans quelles condi­tions misé­reuses les ouvriers indo­né­siens qui confec­tionnent les vête­ments de la ligne Ivanka Trump vivent et travaillent. Sous couvert d’ano­ny­mat, une douzaine d’entre eux ont parlé de leur quoti­dien et on se croi­rait dans une version 2017 des Misé­rables.



Alia est l’une des employées de l’usine PT Buma qui travaillent à coudre et réali­ser des vête­ments, dont ceux vendus sous la marque – aujourd’­hui en déclin – d’Ivanka Trump. Une entre­prise située à Subang, à l’ouest de Java, une des régions d’Asie où les salaires sont les plus bas.



Moins payée que le mini­mum légal en cours dans le reste du conti­nent, Alia n’a pas les moyens de faire venir ses deux enfants, restés avec leurs grands-parents dans une région où la vie est moins chère. Elle et son mari peuvent aller les voir une fois par mois, s’ils ont gagné assez d’argent pour remplir le réser­voir de leur moto. Alors quand Alia a appris qu’I­vanka Trump avait sorti Women Who Work, un nouveau livre sur l’équi­libre perso-boulot, elle a préféré en rire. Sans oublier de préci­ser que pour elle, l’équi­libre serait de réus­sir à voir ses enfants plus d’une fois par mois…





Outre les salaires ridi­cu­le­ment bas, les méthodes de mana­ge­ment utili­sées dans l’usine PT Buma sont plus que déplo­rables. Pour éviter d’avoir à payer les primes attri­buées lorsqu’un ouvrier atteint son quota de vête­ments à faire par jour, les super­vi­seurs attendent les dernières minutes de la jour­née pour augmen­ter ce quota, les rendant de fait irréa­li­sables.



Autre tech­nique, annon­cer qu’il faudra faire 90 pièces dans la jour­née quand la moyenne se situe autour de 30… Et inutile de penser à faire des heures supplé­men­taires pour atteindre ses objec­tifs parce qu’elles ne sont jamais payées. Une exploi­ta­tion qui a poussé Sita, 23 ans, à partir : « Je ne peux plus le suppor­ter. Je fais des heures supplé­men­taires non payées chaque jour et je gagne toujours [la même chose]. Je prévois de partir de Subang où le salaire mini­mum est vrai­ment trop bas. » D’autres sala­riés ont égale­ment raconté qu’ils s’étaient déjà fait trai­ter « d’ani­maux, d’abruti et de singe ».