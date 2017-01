Trump lance des invitations Facebook pour demander aux Américains de venir à l'investiture

Une mesure de désespoir? En début de semaine, à quelques jours de son investiture, qui aura lieu ce vendredi, Donald Trump a envoyé des invitations Facebook à des milliers d'Américains, pour leur suggérer de venir à la cérémonie, à Washington, rapporte The Independent.



Le président élu semble avoir lancé cette campagne d'invitation alors que son arrivée à la Maison Blanche est accompagnée par plusieurs marqueurs d'impopularité. Différents sondages publiés mardi démontrent en effet que Donald Trump arrive au pouvoir avec un taux de popularité historiquement bas, comparativement à ses prédécesseurs.



Des messages incitatifs sur Facebook



Des milliers Américains ont donc reçu une invitation par le biais de Facebook, envoyée par la page officielle de Donald Trump. "Le président élu Donald Trump tient à vous inviter personnellement au concert et à la cérémonie d'investiture", dit le message, qui se veut donc incitatif.



Des signaux plutôt alarmants à quelques heures de la cérémonie, mais que l'intéressé se garde bien d'évoquer. "Nous allons avoir une incroyable cérémonie d'inauguration, et il y aura plein de films et de stars", a ainsi estimé Donald Trump, dans une interview au New York Times. "Tous les magasins de vêtements de Washington ont été dévalisés. C'est dur de parvenir à trouver une belle tenue pour cette cérémonie", a-t-il ajouté. Une anecdote démentie par les commerçants de la capitale américaine.