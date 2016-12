Trump souhaite la bonne année, même à ses "nombreux ennemis"

Une fois encore, Donald Trump aura choisi Twitter pour s'exprimer ce samedi. Cette fois-ci, le nouveau président des Etats-Unis a adressé ses voeux pour la nouvelle année, y compris à "ses nombreux ennemis".



"Bonne année à tous, même à mes nombreux ennemis et ceux qui m'ont combattu et perdu si largement qu'ils ne savent plus quoi faire. Amour!", a écrit le futur président américain sur le réseau social, son canal de communication préféré.



A trois semaines de son investiture le 20 janvier e à l'issue d'une campagne présidentielle particulièrement acrimonieuse, le républicain Donald Trump se prépare à prendre les rênes d'un pays largement divisé.



source: bfm