« Tu laisses une belle trace dans l'his­toire » M Pokora : son message touchant à Djibril Cissé fraî­che­ment retraité Rédigé par leral.net le Mercredi 8 Février 2017 à 22:17

Ce lundi 6 février, Djibril Cissé annonçait avoir « mis un terme défi­ni­tif à sa carrière », dans un commu­niqué publié sur Yahoo Sport, un média avec lequel il va régu­liè­re­ment colla­boré puisqu’il est devenu consul­tant pour le site. « J’au­rais aimé pour­suivre une carrière inter­rom­pue malgré moi, mais il me faut admettre aujourd’­hui que le foot­ball, c’est fini », a indiqué le joueur de 35 ans. Après cette décla­ra­tion, celui qui s’ap­prête à se consa­crer en partie à la musique et à la mode a reçu de nombreux hommages, dont celui du chan­teur M Pokora.

Sur Insta­gram, l’in­ter­prète de Le monde a adressé un message touchant à l’an­cien inter­na­tio­nal français. On peut ainsi lire, en légende d’une photo de Djibril Cissé avec le maillot de l’OM, dont M Pokora est un fervent suppor­ter : « Fran­gin… Tu en auras fait des belles choses… Malgré les graves bles­sures, tu as toujours su reve­nir au plus haut niveau. Tu laisses une belle trace dans l'histoire du foot français, tu feras à jamais partie des héros de Liver­pool qui sont allés arra­cher la Ligue des Cham­pions au grand Milan A.C. »

M Pokora a conti­nué à tres­ser des lauriers pour son ami : « Tu es une légende vivante du Pana­thi­naï­kos. Il y a pire comme carrière. Et enfin, voir mon frérot sous les couleurs de l'OM aura été un vrai kiff… Belle nouvelle vie à toi. » Un hommage touchant que l’an­cienne star du ballon rond a visi­ble­ment appré­cié, comme on peut le voir avec sa réponse : « Love u mon frérot. »







