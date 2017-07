Tulinabo Salama Mushingi, nouvel ambassadeur des Etats Unis au Sénégal

Tulinabo Salama Mushingi est un diplomate américain, le nouvel Ambassadeur des Etats Unis au Sénégal. Il fut ambassadeur des États-Unis au Burkina Faso et a déjà siégé aux bureaux exécutifs des secrétaires d'État John F. Kerry et Hillary Clinton.



En février 2017, le Président Donald Trump a nommé Mushingi pour occuper simultanément le poste d’ambassadeur des États-Unis au Sénégal et en Guinée-Bissau. Mushingi a été confirmé par le Sénat des États-Unis le 18 mai 2017.



On le voit sur cette photo avec notre Ambassadeur à Washington, Babacar Diagne, invité spécial à la prestation de serment de l’ambassadeur Mushingi, en mi-juin, en présence du Secrétaire d’Etat Rex Tillerson et d’autres dignitaires.



Durant son parcours diplomatique, l’Ambassadeur Mushingi a servi une série de missions nationales et étrangères, y compris Kuala Lumpur, en Malaisie; Maputo, Mozambique; Lusaka, Zambie; Casablanca, Maroc; Egalement à Washington D.C. au Bureau of Intelligence and Research, au Bureau des affaires de l'Organisation internationale et au Bureau des ressources humaines.



De 2003 à 2006, il a été administrateur chargé de voyager avec le secrétaire d'État adjoint Richard Armitage et, de 2006 à 2009, Mushingi a travaillé comme conseiller en gestion de l'ambassade américaine en Tanzanie.



En 2009, il a été promu au poste de chef adjoint de la mission et a été chargé d'affaires pour l'ambassade américaine à Addis-Abeba, en Éthiopie.



D’origine congolaise, Mushingi est un de seulement deux ambassadeurs américains, de l’administration Trump, à être confirmé pour l’Afrique subsaharienne. Il est un parfait modèle d’intégration, avec un remarquable parcours académique. L’honorable Mushingi devrait rejoindre son poste en fin juillet.