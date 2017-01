Tunisie premier adversaire des Lions du Senegal à la Can 2017 : la liste sans surprise d'Henryk Kasperczak

Rédigé par leral.net le Jeudi 5 Janvier 2017 à 23:44 | | 0 commentaire(s)|

Les têtes d'affiches tunisiennes évoluant dans les Championnats européens, le défenseur Aymen Abdennour (Valence CF) et les milieux offensifs Wahbi Khazri (Sunderland) et Naïm Sliti (Lille), figurent sans surprise dans la liste des 23 joueurs retenus mercredi pour la CAN (14 janvier - 5 février au Gabon).



Au niveau des joueurs du Championnat tunisien, le sélectionneur franco-polonais Henryk Kasperczak s'est essentiellement appuyé sur les trois principaux clubs du pays, le Club africain, l'Espérance sportive de Tunis et l'Etoile du Sahel. L'attaque sera ainsi emmenée par l'ancien joueur d'Evian et de Marseille, Sabeur Khlifa, qui évolue actuellement au CA et a disputé mercredi soir la rencontre amicale face au PSG (0-3) à Radès.



La liste

Gardiens de but : Aymen Mathlouthi, Rami Jridi, Moez Ben Chrifia



Défenseurs : Ali Maaloul, Hamza Mathlouthi, Syam Ben Youssef, Mohamed Ali Yaacoubi, Aymen Abdennour, Chamseddine Dhaouadi, Slimane Kchok, Hamdi Nagguez, Zied Boughatass



Milieux de terrain : Ferjani Sassi, Larry Azouni, Naim Sliti, Wahbi Khazri, Mohamed Amine Ben Amor, Ahmed Khalil, Hamza Lahmar



Attaquants : Youssef Msakni, Taha Yassine Khnissi, Ahmed Akaichi, Saber Khlifa



source: Lequipe

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook