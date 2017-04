Turquie : Le Premier ministre annonce la victoire du "oui", l'opposition dénonce des irrégularités

Le “oui” l’emporterait d’une courte tête



L’avènement de l’hyper-président Erdogan s’annonce-t-il effectif en Turquie? Le Premier ministre Binali Yildirim a annoncé, dimanche 16 avril, la victoire du “oui” dans le référendum portant sur l’élargissement des pouvoirs présidentiels, en s’appuyant toutefois sur un décompte qui reste, pour l’heure, officieux. Reste qu’après dépouillement de 99% des suffrages, le “oui” obtient 51.3% des voix, selon l’agence de presse Antolie citée par Reuters.



“Le Turquie ouvre une nouvelle page de son histoire démocratique”, a alors déclaré le chef du gouvernement devant les partisans de la réforme réunis pour l’occasion à Ankara.” Le dernier mot revient à la nation et la nation a dit ‘oui'”, a-t-il encore clamé Binali Yildirim. Le Premier ministre a ajouté que ce résultat constituait la “meilleure réponse” aux commanditaires de la tentative de coup d’Etat manquée, en juillet dernier.



L’opposition s’offusque



Une partie de l’opposition conteste toutefois les chiffres avancés, dénonçant des irrégularités dans le déroulement du vote. Le principal parti d’opposition, le CHP, annonce également avoir en main des résultats différents de ceux qui ont été diffusés jusqu’à maintenant, des résultats qui donnent une avance encore plus mince au "oui".



Si le résultat venait à se confirmer définitivement, la Turquie changera son régime parlementaire pour le remplacer par un régime présidentiel. Dans ce cas de figure, Recep Tayyip Erdogan aura entre ses mains l’essentiel du pouvoir exécutif. Le cas échéant, le poste de Premier ministre se retrouverait purement et simplement supprimé. Il s’agit là du changement le plus radical du système politique turc depuis la fondation de la république, voilà un siècle.