Turquie: Une Sénégalaise parmi les complices de l'auteur de l'attentat du Nouvel an à Istanbul

Rédigé par leral.net le Mercredi 18 Janvier 2017 à 09:32 | | 0 commentaire(s)|

Une sénégalaise considérée comme complice de l'auteur de l'attaque meurtrière de la discothèques Reina dans la nuit du Nouvel An et présumé terroriste d'Istanbul, Abdugadir Masharipov cité par les autorités turques , a été arrêtée. L'information a été rapportée par plusieurs journaux turcs, mais difficile pour l'heure de confirmer l'identité de la dame. Puisque les autorités diplomatiques, compte tenu de l'état d'urgence qui prévaut dans ce pays, ont écrit aux policiers pour en savoir davantage sur l'identité de la dame, mais seul une photo leur a été remise, indique le quotidien L'Observateur citant l'ambassadeur du Sénégal en Turquie, Serigne Moustapha Mbacké. " Sincèrement, j'ai des doutes sur la nationalité sénégalaise de cette dame. Mais nous avons demandé son numéro de passeport et d'autres détails sur sa vie à la police, nous attendons", rassure l'ambassadeur. L'auteur de l'attentat du Nouvel An à Istanbul a été arrêté lundi soir, lors d'une vaste opération policière, à quelques dizaines de kilomètres du lieu de l'attentat qui avait fait 39 morts dont 27 étrangers. « Le terroriste a admis son crime », a déclaré le gouverneur d'Istanbul, Vasip Sahin à la presse. Selon lui, l'homme est un ressortissant ouzbèke et « a été entraîné en Afghanistan ».

L’auteur de ce massacre revendiqué par le groupe État islamique (EI) a été retrouvé avec son fils de quatre ans dans un appartement du quartier stambouliote d’Esenyurt au cours d’une opération policière, selon TRT. Le garçonnet a été confié aux services sociaux.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook