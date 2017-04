Turquie: l'éternel Emmanuel Adebayor humilie Galatasaray

A 33 ans, Emmanuel Adebayor est en train de mettre la Turquie à ses pieds. L’attaquant d’Istanbul Basaksehir a tout simplement humilié Galatasaray à l’occasion de la 27e journée du championnat.



Passé par l’enfer, le Togolais a retrouve la lumière, et de quelle manière. Un triplé pour son cinquième match avec son nouveau club, et une deuxième place confortée, synonyme de billet pour la Champions League.



Adebayor a frappé par trois fois, à la 11′, 44e, et 57′ minute, avant de sortir à un quart d’heure de la fin, sous les applaudissements de tout le stade.



L’Istanbul Basaksehir a remporté le match 4-0 face à Galatasaray. Un succès qu’il doit à son longiligne attaquant, qui comme Didier Drogba et Samuel Eto’o, devrait laisser son empreinte en Turquie.



Rappelons que l’Olympique Lyonnais n’était pas loin d’enrôler l’"Epervier" avant de se rétracter au dernier moment…



starafrica.com