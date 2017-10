Twitter : Amadou Bâ félicité par Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale pour les performances économiques récentes du Sénégal incluant le plus faible taux de retard de croissance chez l'enfant en Afrique. Jim Yong Kim, le président de la Banque mondiale depuis le 1ᵉʳ juillet 2012 a twitté pour féliciter le ministre de l'Economie et des Finances Amadou Bâ pour les performances économiques récentes du Sénégal incluant le plus faible taux de retard de croissance chez l'enfant en Afrique.

Rédigé par leral.net le Vendredi 13 Octobre 2017 à 23:20 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook