Tyco Tatoo à sa sortie de Reubeuss : «C'est une belle femme de teint clair habillé sexy en rouge qui m'a piégé en me demandant de lui tatouer un scorpion»

Rédigé par Massene Diop le 2 Mars 2017 à 09:34 | Lu 1012 fois

Djribril Ndiogou Diop alias Tyco Tattoo condamné à 1 an dont un mois ferme et une amende de 1 million 500 mille FCfa pour atteinte aux bonnes mœurs, vient de sortir de la prison de Reubeuss et revient ici sur les péripéties de son arrestation rocambolesque avec une belle femme qui l’a piégé chez lui avant que la police ne lui signifie son arrestation.