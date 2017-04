Tyga gay et séparé de Kylie Jenner, les soeurs Jenner-Kardashian réagissent et ça fait mal

Justin Bieber ARRÊTÉ par la police brésilienne sur le Purpose World Tour, c'est la photo que tout le monde attendait :( Et de leur côté, les choses ne sont pas plus calmes pour Tyga & Kylie Jenner. Pas d'arrestation en vue, mais un gros scandale sur la sexualité du rappeur : Tyga serait gay et serait en fake couple avec King K ! Ajoutez à cette rumeur (lancée par Blac Chyna) des rumeurs de séparation et boum, c'est trouble in paradise. Face à tous ces dramas, les sœurs Jenner-Karashian entrent dans le game et réagissent !



D'après Hollywoodlife, les sœurs Kardash voudraient que Kylie Jenner retrouve quelqu'un ! "Les sœurs de Kylie se sont mises d'accord pour dire que la meilleure façon d'aller de l'avant et d'oublier Tyga c'est de sortir avec quelqu'un. Elles sont d'accord pour lui trouver le mec parfait. Khloe insiste sur le fait que le mec parfait ne doit pas être un rappeur, mais Kim n'est pas d'accord parce qu'elle dit qu'elle en a trouvé un très bien."



Des déclarations bien précises... Mais qui seraient fausses ! C'est Gossip Cop qui balance : "Une source proche de la situation assure que ces révélations sont fausses. Les sœurs Kardashian n'essaient pas de trouver un nouveau copain à Kylie !" Ne reste plus qu'à savoir si Tyga & Kylie Jenner sont VRAIMENT séparés... Ce serait un bon début ;) En attendant, nouveau buzz pour la famille : Khloé Kardashian est effrayée par le succès de Kylie Jenner, elle dit tout en interview ! Alors, selon vous... Le couple Kyga existe-t-il encore ?