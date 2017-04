Tysen, 11 ans, se suicide après une "blague cruelle" sur Internet

C’est avec émotion, le cœur brisé par la tragédie, que la mère du petit Tysen se souvient d'un enfant «incroyable, un sportif super fun, avec un très bon sens de l’humour». Mardi, l’enfant de 11 ans est mort à l’hôpital après avoir passé plusieurs semaines dans le coma. Le 14 mars dernier, le garçonnet s’est pendu dans sa chambre, à son domicile du Michigan, et a été réanimé par les secours.



Mais ses parents ont pris la décision de ne pas s’acharner à le maintenir en vie, les médecins leur annonçant qu’il ne se remettrait jamais. «Nous avons dû le laisser partir. Il était sévèrement touché au cerveau, les docteurs nous ont dit qu’il ne serait plus jamais le même. J’étais à ses côtés pendant trois semaines. Nous sommes dévastés et nous ne nous remettrons jamais», a confié sa mère Katrina Goss, au magazine «People ».



D’après elle, c’est une terrible blague qui a poussé son fils à mettre fin à ses jours. Dans les heures précédant sa mort, Tysen parlait sur les réseaux sociaux avec un autre enfant, une fille de 13 ans selon la mère, qui assure qu’elle a manipulé son garçon. Selon Katrina Goss, citée par CBS, l’adolescente aurait mis en scène son propre suicide, utilisant notamment les comptes de certains amis pour répandre la rumeur de sa mort. «Elle lui a dit qu’elle allait se suicider et a pris les profils de camarades pour prouver qu’elle était passée à l’action.



Alors il lui a dit qu’il allait aussi se suicider mais elle n’a pas cherché à me contacter pour me prévenir ou pour que quelqu’un l’arrête. Sa mort n’aurait jamais dû arriver», a déploré la mère. Une heure après cette farce cruelle, Tysen s’est pendu.



"Ces enfants ne pensent pas que ce qu’ils font en ligne est réel"



Dans cette affaire, un mineur a bien été mis en examen pour manipulation et utilisation d’un ordinateur pour commettre un crime, mais les autorités n’ont pas confirmé s’il s’agissait de l’adolescente de 13 ans.



«Je ne comprends pas le but de cette blague. Je ne sais même pas si c’était censé être amusant ou si elle tenait vraiment à lui. Je ne sais pas si c’était censé être une blague. Elle doit avoir de graves problèmes psychologiques pour mettre en scène quelque chose comme ça et pour continuer sa blague alors qu’il lui a dit qu’il allait se suicider», a encore fait savoir la mère à «People». Elle a ajouté que la jeune fille se considérait comme la «petite amie» de son fils. Katrina Goss aurait essayé pendant des mois d’empêcher Tysen de parler à l’adolescente, s’adressant même directement au père et à la tante de cette dernière. «Mais ils n’ont rien fait». «Ces enfants ne pensent pas que ce qu’ils font en ligne est réel. Ils ne comprennent pas la portée de leurs mots et à quel point leurs actions peuvent impacter les autres. Les parents doivent surveiller les activités de leurs enfants en ligne pour que ça ne se produise pas», a encore expliqué la mère.

Une collecte de dons a été mise en place afin de payer les frais médicaux de Tysen. «Mon fils Tysen Benz était un garçon de 11 ans, sportif, comédien, un ami, un frère, il était charismatique et était un enfant merveilleux», peut-on lire sur la page GoFundMe ouverte par la mère. «Il était aimé de tous et personne ne l’oubliera jamais.



Notre famille a le cœur brisé. Je demande à toutes les familles de parler avec leurs enfants pour leur rappeler à quel point la vie est précieuse et les mettre en garde contre les danger d’Internet et des télécommunications, est-il encore écrit. Je veux qu’on se souvienne de Tysen comme d’un garçon qui apportait de la joie autour de lui. Je veux que son esprit vive haut et fort et qu’il permette de combattre le harcèlement en ligne».



source: ParisMatch