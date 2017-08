UCAD: 94 candidats reçus par le CAMES Quatre-vingt-quatorze candidats de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) viennent d’être reçus aux comités consultatifs interafricains 2017 du Conseil africain et malgache de l’Enseignement supérieur (CAMES), a-t-on appris lundi auprès du rectorat.



Rédigé par leral.net le Lundi 7 Août 2017 à 15:45



Dans un communiqué reçu à l’APS, la cellule de communication du rectorat souligne qu’un nombre de 94 candidats sur les 108 présentés par l’Ucad ont été reçus, soit un taux de réussite de 87 %.



La même source ajoute que ces enseignants et chercheurs "vont être intégrés dans les corps des maîtres assistants, maîtres de conférences et professeurs".



Le communiqué met en exergue "les résultats brillants" obtenus notamment en médecine, pharmacie, odontologie et médecine vétérinaire avec 28 candidat reçus sur 28 chez les maîtres-assistants.



En mathématiques, physiques et chimie (MPC), tous les 11 onze candidats passent maîtres-assistants alors qu’en lettres et sciences humaines (LSH), les huit candidats pour le grade de maître de conférences ont tous également été reçus, selon le document.



Le communiqué rappelle qu’avec la récente réforme des grades dans les universités sénégalaises, le corps des maîtres-assistants n’existe plus. Ceux-ci sont assimilés à des maîtres de conférences et ces derniers à des professeurs, précise le texte.

