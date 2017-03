UCAD: Un étudiant poignardé par son camarade de chambre

La liste des séries de crimes macabres s`allonge de jour en jour au Sénégal.



Cette fois-ci, c`est au temple du savoir que ça se passe. Et pour cause, un étudiant de la Faculté des Sciences Economiques et Gestion(FASEG) du nom de Thiely a poignardé son camarade de chambre, mercredi passé, après une altercation.



La victime a été conduite à l’hôpital suite à ses blessures. Le présumé agresseur a été arrêté par la Police et il comparaîtra demain dimanche devant le juge.



Senenews