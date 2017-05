UE: les recommandations économiques de Bruxelles à la France

La Commission européenne dit attendre avec impatience la réforme du code du travail promis par le nouveau président de la République française. Elle souhaite aussi que la France fasse plus d’efforts sur le front du déficit public et de l’emploi. C'est ce qui figure dans les recommandations adressées aux Etats membres pour les 12 prochains mois.

La Commission européenne demande à la France de ramener l'an prochain le déficit public sous la barre des 3%, c'est la limite fixée par les règles européennes. La Commission a bien noté les engagements du nouveau président, mais selon Bruxelles, cela risque d'être insuffisant.



La Commission conseille donc à Paris d'engager plus de réformes structurelles et de mieux maitriser les dépenses publiques. Bruxelles met surtout l'accent sur la réforme du marché du travail, et en particulier au niveau de l'intégration des migrants et des personnes issues de l'immigration.



Le président Emanuel Macron a promis d'aller vite sur ce front. Il souhaite faire valider dans les six mois sa réforme du code du travail et décentraliser la négociation sociale au niveau des entreprises.



La Commission pousse aussi la France à poursuivre les baisse d’impôts sur les profits des entreprises afin qu’elles gagnent en compétitivité. Bruxelles presse enfin la France pour qu'elle continue de lever les obstacles à l’accès à certains marchés des services. Elle cite les professions d’architectes, les taxis ou encore les comptables. Mais pour rappel, ces recommandations annuelles ne sont pas contraignantes.



source: RFI