UEFA : Interdiction de Coupe d'Europe avec sursis pour l'OL et Besiktas !

Mercredi 19 Avril 2017

Comme prévu la commission de discipline de l'UEFA s'est penchée sur le match OL-Besiktas ce mercredi après-midi et l'instance n'a pas été tendre. Même si la sanction est assortie d'un sursis, et peut évidemment faire l'objet d'un appel, l'Olympique Lyonnais et le Besiktas ont été condamnés de manière similaire et les deux clubs seront privés de leur prochaine qualification à une coupe d'Europe en cas de nouveau problème lors des deux prochaines années. De même, l'OL et la formation stambouliote devront régler 100.000 euros d'amende à l'UEFA.

L'UEFA précise que l'OL est condamné pour les perturbations provoquées par ses supporters, l'usage d'engins pyrotechniques, le blocage des escaliers, une organisation insuffisante et l'envahissement du terrain après le deuxième but lyonnais. Pour le Besiktas, cette sanction tombe également pour les perturbations engendrées par ses fans, l'usage d'engins pyrotechniques et le jet d'objets. L'instance européenne indique les supporters des deux clubs sont coupables à parts égales dans les graves incidents intervenus dans le stade lyonnais.



source:foot01.com



