UEMOA : La Banque centrale table sur une croissance de 7% en 2017

Les projections faites au cours de l’analyse économique au sein de l’Union économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest tablent sur une progression du PIB réel de 7% en 2017, indique le Comité de politique monétaire de la Banque centrale des Etats de l’Afrique de l’ouest.



Comité, réuni en session ordinaire mercredi au siège de la BCEAO à Dakar, a relevé "le maintien du rythme soutenu de l’activité économique au quatrième trimestre de l’année 2016", selon le communiqué final lu par son président, le Gouverneur Thiémokho Meyliet Koné.



Pour l’ensemble de l’année 2016, la croissance économique de l’Union est estimée à 6,8% après 6,6% en 2015.



Sur ce taux de 7%, le Gouverneur de la BCEAO a assuré que l’institution, sur la base de l’analyse économique, a tous les moyens pour "faire" les prévisions de croissance et les prévisions de production.



Ainsi, le Comité de politique monétaire suit la situation économique de l’Union pour voir si c’est réalisable pour maintenir le taux.



Si cela n’est pas réalisable, la BCEAO modifie les taux en tenant compte des possibilités de l’heure.



Outre cet aspect, le Comité a également noté qu’au cours de l’année 2016, les opérations financières des Etats se sont soldées par un déficit global de 4% du PIB.



Ainsi, l’évolution des finances publiques des Etats membres de l’Union en 2016 reste marquée par une hausse des dépenses courantes ainsi que pour la poursuite des efforts d’investissement dans les infrastructures et les secteurs sociaux de base.



Le Comité a souligné également que "le respect à l’horizon 2019 de la norme communautaire de 3% du PIB pour le déficit budgétaire par Etat implique le renforcement des efforts de mobilisation des recettes fiscales et de rationalisation des dépenses publiques".



Au cours de cette première session de l’année 2017, le CPM a passé en revue les principales évolutions de la conjoncture économique dans l’Union.



Aps