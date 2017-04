UMS:Le Bureau exécutif invite solennellement les membres élus à démissionner du Conseil supérieur de la Magistrature

Rédigé par leral.net le Vendredi 14 Avril 2017 à 22:06 | | 0 commentaire(s)|

Communiqué de Presse





Par lettre du 11 avril 2017, Monsieur Souleymane TELIKO, conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, a informé le Bureau exécutif de l’UMS de l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre sa personne pour des propos tenus à travers un courriel privé adressé aux membres du collège qui l’ont élu en qualité de membre du Conseil supérieur de la Magistrature .



L’ouverture d’une telle procédure par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est une vaine tentative d’intimidation et de musèlement d’un membre légitimement élu par ses collègues et qui n’a fait qu’exercer son mandat.



Cette action initiée par le Garde des Sceaux, traduit encore une fois de plus un manque de sérénité et une volonté d’installer la justice dans un cycle d’instabilité permanente.



Le Bureau exécutif rappelle qu’il a toujours dénoncé, avec vigueur et à chaque fois que de besoin, l’utilisation abusive et injustifiée de la procédure de consultation à domicile qui, du reste, doit être exceptionnelle.



Le Bureau exécutif invite solennellement les membres élus à démissionner du Conseil supérieur de la Magistrature si une telle pratique perdure.



Le Bureau exécutif condamne fermement la démarche du ministre et rappelle que la Justice ne saurait être gérée par de l’intimidation.



Le Bureau exécutif invite l’ensemble des collègues à se mobiliser pour toutes démarches tendant à renforcer l’indépendance de la justice.



Le Bureau exécutif réaffirme son soutien sans faille au collègue Souleymane TELIKO et mènera toutes actions appropriées pour la sauvegarde des intérêts matériels, moraux et professionnels des magistrats.



Fait à Dakar, le 14 avril 2017

Le Bureau exécutif Par lettre du 11 avril 2017, Monsieur Souleymane TELIKO, conseiller à la Cour d’Appel de Thiès, a informé le Bureau exécutif de l’UMS de l’ouverture d’une procédure disciplinaire contre sa personne pour des propos tenus à travers un courriel privé adressé aux membres du collège qui l’ont élu en qualité de membre du Conseil supérieur de la Magistrature .L’ouverture d’une telle procédure par le Garde des Sceaux, ministre de la Justice, est une vaine tentative d’intimidation et de musèlement d’un membre légitimement élu par ses collègues et qui n’a fait qu’exercer son mandat.Cette action initiée par le Garde des Sceaux, traduit encore une fois de plus un manque de sérénité et une volonté d’installer la justice dans un cycle d’instabilité permanente.Le Bureau exécutif rappelle qu’il a toujours dénoncé, avec vigueur et à chaque fois que de besoin, l’utilisation abusive et injustifiée de la procédure de consultation à domicile qui, du reste, doit être exceptionnelle.Le Bureau exécutif invite solennellement les membres élus à démissionner du Conseil supérieur de la Magistrature si une telle pratique perdure.Le Bureau exécutif condamne fermement la démarche du ministre et rappelle que la Justice ne saurait être gérée par de l’intimidation.Le Bureau exécutif invite l’ensemble des collègues à se mobiliser pour toutes démarches tendant à renforcer l’indépendance de la justice.Le Bureau exécutif réaffirme son soutien sans faille au collègue Souleymane TELIKO et mènera toutes actions appropriées pour la sauvegarde des intérêts matériels, moraux et professionnels des magistrats.Fait à Dakar, le 14 avril 2017Le Bureau exécutif

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook