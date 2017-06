UNACOIS-JAPPO et Ensup’Afrique ont signé une convention de partenariat L’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) Jappo et l’établissement d’Enseignement supérieur privé du Sénégal Ensup’Afrique, qui compte 6000 étudiants de 20 nationalités différentes, ont noué une signature de convention de partenariat qui permettra de financer un grand centre d’incubation d’entreprises au bénéfice exclusif des étudiants. La convention a été signée ce mardi, à Dakar, dans les locaux de l’UNACOIS-JAPPO.

Rédigé par leral.net le Mardi 20 Juin 2017 à 16:49 | | 0 commentaire(s)|

L’Union Nationale des Commerçants et Industriels du Sénégal (UNACOIS) et l’école d’Eseignement supérieur privé du Sénégal, Ensup’Afrique ont signé un partenariat qui permettra de mettre en adéquation le monde économique et la formation supérieure.



Selon le directeur générale de Ensup, Ibrahima Mbengue, ce partenariat va être bénéfique aux étudiants parce qu’il y a toujours existé un fossé entre la formation et le monde économique. ​Car, Ensup Afrqiue est une école qui privilégie par dessus tout, la pratique.



« La formation et le monde économique étaient toujours séparés par un grand fossé », dit-il dans son allocution avant de confirmer que : « cette réconciliation permettra aux étudiants de bénéficier des savoir-faire et des ressources de plus de 600 acteurs économiques de premier plan de l’UNACOIS ».



Ensup’Afrique, dans la mise en cohérence de ses enseignements, a vite compris la nécessité de combler ce gap, en suscitant la création de son centre d’incubation par les étudiants eux-mêmes, de manière à les initier à l’entrepreunariat dès les premiers années et ce, tout au long de leur formation.



M. Mbengue a rappelé qu’a l'Ensup, « les étudiants imaginent et créent leurs propres entreprises à travers des business-plans qu’ils doivent soutenir en deuxième et troisième années avec l’appui financier de l’école et de leur encadreur ».



Pour rendre César à ce qui appartient à César, il est à noter pour s'en féliciiter que l’initiative de cette signature de convention, vient du Club Banque Finance, CCBAF (Club de comptabilité-Assurances-Banque et Finance). Ce club est dirigé par Abdoulaye Diéye, étudiant en deuxième année.



Le directeur générale de Ensup’Afrique révèle : « l’année dernière, le club CCBAF a pu décrocher beaucoup de postes de stage aux étudiants ».



A son tour, le secrétaire général de l’UNACOIS-JAPPO, Alla Dieng; a salué l’initiative et l’ambition qu’a Ensup Afrique, de les accompagner sur ce projet de centre d’incubation.



En effet, le projet démarre ses activités au plus tard en janvier 2018. « Ce projet s’engage à apprendre aux étudiants comment entreprendre, comment emprunter, comment travailler, comment rembourser, comment gagner de l’argent, entre autres apprentissages », explique M. Alla Dieng.



Les membres de l’UNACOIS-JAPPO ont profiter de l’occasion pour demander l'instauration d'un climat apaisé aux différents participants aux prochaines élections législatives du 30 juillet, de façon à ce qu’elles se déroulent dans la paix afin de garantir la préservation de la stabilité de notre pays.





Thierno Malick Ndiaye

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook