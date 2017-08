URGENT Affaire « Boy Djinné » : La procédure engagée contre lui annulée

« Boy Djiné » gagne sa première bataille judiciaire, mais reste tout de même en prison. Comme relayé sur les ondes de la RFM, le plus célèbre des détenus sénégalais a vu la procédure engagée en son encontre annulée.



Une annulation qui intervient sur des faits datant de 2008 à 2009 et dont Me Babou, l’avocat de Modou Fall alias « Boy Djinné » a réussi à obtenir annulation auprès du juge. Mais, pour les chefs d’accusation retenus contre lui avec notamment l’association de malfaiteurs, le vol en réunion, entre autres, « Boy Djinné » va devoir rester en prison.