URGENT-Alerte identification: une Audi A6 heurte 3 personnes et prend la fuite sur la route de l'aéroport "Veuillez nous aider à identifier cette voiture Audi A6 qui a heurté 3 personnes et en a tué une devant la porte d'Onomo hôtel sur la route de l'aéroport le lundi 8 mai à 6h 50 du matin. Merci de partager le plus possible."

Rédigé par leral.net le Mercredi 17 Mai 2017 à 13:04 | | 0 commentaire(s)|



Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook