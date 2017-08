URGENT- Assane Diouf est détenu dans les locaux des services de l'ICE (Service de l’Immigration et des Douanes; U.S. Immigration and Customs Enforcement, en anglais)

Assane Diouf est bien présentement, en détention dans les locaux de ICE, service américain en charge de l'immigration.



Contrairement à ce qui a été avancé comme motif de son arrestation, à savoir en lien avec une supposée dénonciation pour activité liée au terrorisme, se révèle complètement faux.



Les problèmes de Assane Diouf avec l'immigration américaine sont rééls et datent de bien avant ses lives incendiaires.



Et donc, légitimement, il faut se poser maintenant la question de savoir si Assane Diouf n'aurait pas cherché à noyer le poisson, en transférant ses problémes sur la scène politique sénégalaise et ce, avec la violence, à tout le moins verbale qu'on lui connaît.



Son inscription sur le fichier ICE est visible de tous sur le site officiel de Ice avec sa date de naissance et son pays d'origine, pour ceux qui veulent être édifiés...



Voilà ce que l'on peut lire en faisant la recherche:



Nom: ASSANE DIOUF

Pays de naissance: Sénégal

Année de naissance: 1971

Statut: En détention



Centre de détention



Appelez le bureau local

Informations sur le visiteur :

(504) 599-7800



Informations relative au bureau ERO



Les membres de la famille et les représentants légaux d’un détenu peuvent obtenir des informations supplémentaires au sujet du dossier de cette personne en contactant ce bureau ERO : NEW ORLEANS, LA, Numéro de téléphone : (504) 599-7800



