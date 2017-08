URGENT - Chavirement de pirogue à Sédhiou : un mort et un disparu Le chavirement d’une pirogue a fait un mort et deux disparus. L’accident s’est produit après la pluie de ce jeudi, vers 11h sur l’axe de Bambaly.

Une autre personne a été sauvée. La barque transportait au moins 8 sacs d’engrais et des passagers qui ne portaient pas des gilets de sauvetage. Les recherches se poursuivent.



Le drame est arrivé vers les coups de 11h à Massaria, un village situé dans la commune de Bambaly. Un piroguier du nom de Landing Sifo Camara, a pris le départ accompagné de 3 clients…



Selon Cheikhou Ibrahima Yokou Sané, président de la commission Environnementale de la commune de Bambaly, qui était sur les lieux, ce chavirement a été causé par un vent violent. A cela, il ajoute que les passagers n’avaient pas porté de gilets ; il y avait également 8 sacs d’engrais dans la pirogue.







