URGENT Clash : Khalifa Sall quitte Mankoo, et dépose sa caution tout à l’heure.

Vendredi 26 Mai 2017 à 16:38

Le clash tant redouté entre les alliés de la coalition de Mankoo Taxawu Senegaal a finalement eu lieu. Dakar7 vient d’apprendre que Initiative 2017, qui soutient la candidature du maire de Dakar, Khalifa Sall n’ira plus aux élections législatives sous la bannière de ladite coalition de l’opposition. Barthlémy Dias et ses camarades viennent de claquer la porte de Mankoo à l’issue d’une réunion qui s’est tenue, ce matin.



Pour cause, les deux parties ne se sont pas entendues sur le choix de la tête de liste nationale. Si certains pensent que Oumar Sarr, secrétaire général du PDS doit conduire la liste nationale, car le PDS étant le plus grand parti de l’opposition, Barthelémy Dias et Cie pensent que leur mentor Khalifa Sall a le profil le mieux indiqué.

La rupture étant consommée, nos sources renseignent que Initiative 2017 va déposer sa caution cet après midi à la Caisse de consignation et de dépôt.

Nous y reviendrons.



