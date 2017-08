URGENT : Cledor Sène et Pape Samba Mboup confrontés par la Section de Recherches de Colobane

Rédigé par leral.net le Mardi 1 Août 2017 à 12:50 | | 0 commentaire(s)|

La Section de Recherches de la gendarmerie nationale est présentement en train de faire la confrontation entre Clédor Sène et Pape Samba Mboup par rapport à enregistrement audio balancé sur le net.



L’information a été donnée par Me El Hadji Diouf relayée par le journaliste Antoine Diouf de la RFM.





Massène DIOP Leral.net

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook