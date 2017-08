URGENT-Fann-Résidence: Ndella Madior Diouf longuement reçue par Me Abdoulaye Wade… Rédigé par leral.net le Samedi 5 Août 2017 à 16:49 | | 1 commentaire(s)|

Que mijotent-ils ? (Ils, Wade-père et ses «nouveaux» alliés). Après avoir reçu, récemment, Bamba Fall et Barthélémy Diaz, respectivement maires de la Médina et de Sacré-Mermoz et, non moins, proches de Khalifa Sall, l’ancien Président de la République, Me Abdoulaye Wade vient de recevoir Ndella Madior Diouf, Présidente du Parti Réconciliation Nationale pour l’Unité Africaine(R.N.U.A).



La fille du Professeur Madior Diouf qui était en compagnie de Sheikh Alassane Sène, un autre candidat malheureux aux dernières législatives, a taillé bavette avec le Pape du «Sopi» de 17 à 21heures 30mn. Dans sa villa sise à Fann-Résidence, elle y a trouvé Bamba Fall et Barth’ qui étaient, eux, de retour chez le pater de Karim Méissa Wade.



Que préparent-ils ? Mystère et boule de gomme !



