URGENT François Hollande en deuil: son frère de 64 ans est mort

Gros coup dur pour le désormais ex-président de la République, François Hollande. Selon les informations de Nice-Matin, son frère Philippe est mort dans la nuit du mercredi 17 au jeudi 18 mai. Il avait seulement 64 ans.



Le site du quotidien affirme que le frère aîné de l'ex-chef d'État est mort au centre hospitalier d'Antibes Juan-les-Pins, où il avait été admis dans un état préoccupant. Toutefois, on ignore encore les causes exactes de sa mort mais il aurait souffert d'une grave maladie dont la nature n'a pas été dévoilée. Kevin Hollande, le fils de Philippe et neveu de François, avait d'ailleurs confirmé la maladie de son papa dans une interview récente à Closer.



Nice-Matin relate que François Hollande, qui a donné les clefs de l'Élysée à Emmanuel Macron le dimanche 14 mai, "s'était rendu à son chevet mardi soir" en toute discrétion mais n'avait pas pu échapper aux regards des quelques badauds qui l'avaient repéré.



Philippe Hollande vivait dans la même résidence cannoise que Georges Hollande (94 ans), le patriarche, qui avait été hospitalisé l'an dernier. Le défunt avait fait une carrière de jazzman expérimental.



Nous adressons toutes nos condoléances à la famille de François Hollande.



Thomas Monte (Source Closer)