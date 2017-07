URGENT-Fuite au Bac 2017 : L’épreuve de français annulée

L’épreuve de français du Baccalauréat 2017 initialement prévue ce matin, a été annulée, à la suite des informations faisant état de fuites, a appris une source, à Leral. L'Office du Bac aurait ordonné l'arrêt de l'examen, alors que les épreuves ont été distribuées et les candidats ont commencé à plancher dessus, selon notre interlocuteur.



Hier, des informations faisaient déjà état de fuites dans les matières d’histoire et de géographie. Des éleves étaient en possession des épreuves le matin, alors que l’examen pour cette matière, était prévu dans l’après-midi.



« J’ai un collègue d’histoire-géo qui m’a montré un Sms (Short Message Service) dans lequel un candidat lui demande une explication sur un sujet. Quand les épreuves sont sorties, il s’est trouvé que c’étaient les mêmes questions, les mêmes libellés », indique un enseignant cité par le journal EnQuête.



Un autre enseignant soutient lui aussi que son collègue prof d’histoire-géo a vu un de ses élèves lui demander ce que le mot intra-régional voulait dire. Il se trouve que ce que ce vocable figure sur le libellé.



Avant les épreuves d'histoire et de géographie, celle de philosophie a été marquée par des fraudes. Une enquête a été ouverte.