URGENT GAMBIE : Jammeh attendu à l'aéroport de Banjul pour son départ en compagnie des médiateurs, les Présidents Mohamed Ould Abdel Aziz et Alpha Condé

Rédigé par leral.net le Vendredi 20 Janvier 2017 à 21:28

Les choses se précisent de plus en plus à l'aéroport de Banjul. L'avion présidentiel est sorti du tarmac et les soldats s'affairent tout autour. Il y aura bien une cérémonie officielle à l'aéroport.



Plusieurs sources fiables annoncent à la BBC que les négociations ont abouti et que Yahya Jammeh a accepté de céder le pouvoir et de quitter Banjul vendredi soir en compagnie d'Alpha Condé et de Mohamed Ould Abdel Aziz, respectivement Présidents de la Guinée et de la Mauritanie.



Plusieurs journalistes sont sur le tarmac de l'aéroport gambien pour couvrir le départ de l’ancien homme fort de Banjul.



Selon BBC, l'équipe de la télévision nationale (GRTS) qui était au Palais présidentiel vient de rejoindre les journalistes à l'aéroport pour assister au départ de celui qui a régné 22 ans sur la Gambie.



Source: BBC







