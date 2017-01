URGENT GAMBIE -Pillage : Les caisses de l'Etat sont vides !

Avec la complicité de certains agents, accuse-t-on, Jammeh s’est emparé des réserves financières. Les devises étrangères disponibles auraient été soustraites de caisses pour être mises dans des caisses, des valises et de simples sacs.



En plus, rapportent nos interlocuteurs, l’ex-chef de l’État gambien s’est envolé avec des objets précieux appartenant à son pays. Une dizaine de véhicules de luxe aurait été convoyée vers la Guinée par un cargo. Au niveau du palais de la République, on apprend que les bureaux ont été saccagés et des ordinateurs brûlés, pour faire disparaître les archives, parie-t-on.



Jammeh a eu suffisamment du temps pour faire son coup, peste une source gambienne. D’aucuns avancent qu’il a fait tirer en longueur les négociations avec les Présidents guinéen et mauritanien pour pouvoir organiser son pillage.



(Source : L’Observateur)