URGENT-Incendie suspect à l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits, trois voitures prennent feu

Rédigé par leral.net le Mardi 7 Mars 2017 à 12:06 | | 0 commentaire(s)|



Trois voitures ont pris feu hier aux alentours de minuit devant l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits sise à Liberté 6. Les causes de cet incendie ne sont pas encore élucidées, mais la piste criminelle n’est pas à écarter en cette période pré-électorale.



« Un incendie qui s’est produit devant les locaux de l'agence occasionnant des dégâts, car (3) trois des 5 véhicules qui stationnent devant l’agence ont pris feu. Le vigile avec l’aide de Chérif et de quelques passants ont pu réduire les dégâts en éteignant le feu avant mon arrivée pour constat. La cause, l’auteur, ou les auteurs reste inconnue », a informé une source proche de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits.



Dans un contexte pré-électoral des Législatives de juillet prochain et de tournée économique du président Macky Sall dans le Nord du Sénégal, la piste criminelle n’est pas à écarter. Wait and see. Leral.net promet d’y revenir.





Massène DIOP Leral.net « Un incendie qui s’est produit devant les locaux de l'agence occasionnant des dégâts, car (3) trois des 5 véhicules qui stationnent devant l’agence ont pris feu. Le vigile avec l’aide de Chérif et de quelques passants ont pu réduire les dégâts en éteignant le feu avant mon arrivée pour constat. La cause, l’auteur, ou les auteurs reste inconnue », a informé une source proche de l’Agence nationale de la Petite Enfance et de la Case des Tout-Petits.Dans un contexte pré-électoral des Législatives de juillet prochain et de tournée économique du président Macky Sall dans le Nord du Sénégal, la piste criminelle n’est pas à écarter. Wait and see. Leral.net promet d’y revenir.

Accueil Envoyer à un ami Partager sur facebook