URGENT John Kerry : "Ce n'est pas la résolution du Conseil de sécurité qui met en danger Israël, mais la politique de colonisation" Rédigé par Khary DIENE le 28 Décembre 2016 à 17:56 | Lu 151 fois Selon le secrétaire d'Etat US, les habitants d'implantation sont en train de décider de l'avenir d'Israël"

Le secrétaire d'Etat américain John Kerry a exhorté mercredi Israéliens et Palestiniens à vivre dans deux Etats séparés sur la base du tracé de 1967 --avant la guerre des Six jours-- et estimé que Jérusalem devrait devenir la capitale des deux Etats.



Dans un grand discours sur le Proche-Orient, le chef de la diplomatie américaine a prôné, pour revenir à ce tracé, "des échanges de territoires équivalents" issus d'un consentement mutuel. Israël serait alors reconnu comme un "Etat juif", a ajouté M. Kerry.



Le secrétaire d'Etat a estimé que la solution à deux Etats, "seule voie possible pour obtenir une paix juste et durable" était en grave danger".



"Nous ne pouvons pas protéger Israël si nous laissons la solution à deux Etats s'effacer sous nos yeux", a-t-il encore dit.



"Aujourd'hui, le même nombre de Juifs et de Palestiniens vivent entre le Jourdain et la mer Méditerranée", a-t-il souligné.



"Ils n'ont pas le choix. Il peuvent choisir de vivre ensemble dans un Etat, ou ils peuvent se séparer en deux Etats".



"Mais il y a une réalité fondamentale: si le choix est celui d'un seul Etat, Israël peut être soit Juif soit démocratique --il ne peut pas être les deux-- et il ne sera jamais vraiment en paix", a noté M. Kerry.



"Comment Israël peut-il concilier son occupation perpétuelle avec ses idéaux démocratiques?", a encore demandé le chef de la diplomatie américaine.



"C'est ce que nous défendons: l'avenir d'Israël en tant qu'Etat juif et démocratique, vivant en paix et en sûreté à côté de ses voisins", a-t-il ajouté.



"Nous nous rapprochons d'une solution à un Etat dont personne ne veut", a-t-il renchéri.



L'adoption d'une résolution à l'ONU vendredi condamnant les implantations israéliennes sur laquelle les Etats-Unis n'ont pas opposé de veto et qui a provoqué la colère de l'Etat hébreu "visait à préserver la solution à deux Etats", a expliqué M. Kerry, ajoutant que Washington a agi "conformément à ses valeurs".



"L'expansion des implantations n'a rien à voir à la sécurité d'Israël"



Fervent défenseur de la solution à deux Etats, John Kerry a averti Israël que s'il choisit la solution à un Etat, "il ne connaîtra jamais la paix avec les pays arabes"



Il a toutefois réfuté les accusations israéliennes selon lesquelles Washington avait orchestré la résolution contre les implantations au Conseil de sécurité.



"Nous défendons l'avenir d'Israël en tant qu'Etat juif et démocratique, vivant en paix et en sûreté à côté de ses voisins", a-t-il ajouté, avançant qu'"aucune administration américaine ne s'est autant engagée pour la sécurité d'Israël que celle d'Obama".



Le secrétaire d'Etat américain a par ailleurs accusé Israël d'avoir engagé "un projet exhaustif pour s'approprier des terres en Cisjordanie qui empêche toute implantation des Palestiniens là-bas".



"La politique des colons est en train de décider de l'avenir d'Israël. Leur objectif déclaré est clair: ils croient en un seul Etat, le grand Israël", a dénoncé le chef de la diplomatie américaine.



"Quiconque réfléchissant sérieusement à la paix ne peut ignorer la réalité de la menace des implantations sur la paix", a-t-il ajouté.



"L'expansion des implantations en Cisjordanie n'a rien à voir à la sécurité d'Israël", a-t-il encore dit.



Pour la première fois depuis 1979, les Etats-Unis n'ont pas mis leur veto à une résolution de l'ONU condamnant les colonies israéliennes. Leur abstention a permis l'adoption de la résolution, approuvée par les 14 autres membres du Conseil de sécurité.



