URGENT- L'activiste Kemi Seba et son co-inculpé Alioune Iba Abatalib Sow, relaxés

Mardi 29 Août 2017

, Alioune Iba Abatalib Sow, tous deux poursuivis pour altération d'un billet de banque et complicité.



Kemi Seba, fondateur de l'Ong Urgence panafricaine, qui avait brûlé un billet de banque de 5000 francs Cfa, lors d'une manifestation contre la France-Afrique, tenue le 19 août a la place de la Nation, ex-place de l'Obélisque, a été relaxé par le tribunal.



Son co-inculpé, Alioune Iba Abatalib Sow, poursuiv pour lui avoir remis le briquet qui avait servi à brûler le billet de banque, a également été relaxé.



Pour rappel, Le Procureur de la République, près le tribunal de Grande instance de Dakar, avait requis une peine d'emprisonnement de trois mois assortis du sursis contre l'activiste Kemi Séba et la relaxe pour son co-prévenu.



